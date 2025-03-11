Стало известно о продвижении ВС России в Днепроэнергии

ТАСС: ВС России практически выбили ВСУ из Днепроэнергии

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически выбили формирования украинских войск из села Днепроэнергия на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Противник практически выбит с позиций в Днепроэнергии бойцами группировки войск "Восток"», — передает агентство слова источника.

Отмечается, что в селе находятся лишь точечные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что подразделения южной группировки войск Российской армии освободили поселок Горького.