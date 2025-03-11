Увидевшая последние минуты жизни своего мужа туристка рассказала о нападении акулы

Daily Mail: Итальянка рассказала, как ее мужа растерзала акула в Египте

Итальянская туристка, увидевшая последние минуты жизни своего мужа, рассказала о нападении акулы у берегов Египта. Ее слова передает Daily Mail.

Инцидент произошел на побережье Марса-Алама в декабре. Лоуренс Ди Джоя вспомнила, что они вместе с супругом Джанлукой и их общим другом плавали под водой с масками далеко от берега. В какой-то момент она заметила приближение акулы и стала звать на помощь, но хищник успел напасть на Джанлуку и растерзать его. Женщина поплыла к берегу, но увидевшие ее спасатели действовали медленно.

Некоторое время они не могли найти ключи от лодки, а затем, доставив раненого итальянца на берег, еще 10 минут ждали машину, чтобы отвезти его в больницу. Лоуренс рассказала, что их друг Джузеппе тоже пострадал от акулы, когда пытался спасти Джанлуку. «Я буду вечно благодарна ему за это», — заключила она.

Ранее двоих россиян, не выживших во время дайвинга на Филиппинах, унесло подводное течение, одного из них растерзала акула. С ними были инструктор и еще двое туристов.