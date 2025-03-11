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16:16, 11 марта 2025Мир

В Финляндии заявили о нахождении Европы на пороге войны с Россией

Финский профессор Малинен заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейские страны стоят на пороге войны с Россией. Об этом с соцсети Х заявил профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен.

По словам эксперта, пока администрация президента США Дональда Трампа находится на начальной стадии возобновления отношений с Москвой для сотрудничества, «большая часть европейских стран — на начальной стадии вступления в войну с Россией».

Ранее бывший американский полковник Дэниел Дэвис заявил, что Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. По его словам, РФ смогла провести «промышленную мобилизацию», в результате которой производство техники выросло в разы. При этом европейское производство оружия «никак не изменилось».

«В Европе нет никого с боевым опытом. В России люди на всех уровнях либо служили и воевали, либо сейчас получают актуальный опыт», — отметил Дэвис.

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