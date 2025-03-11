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12:08, 11 марта 2025Бывший СССР

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко встретятся на этой неделе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоится на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что переговоры будут «очень-очень субстантивные», и что президент Белоруссии всегда желанный гость в России. Песков также сообщил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух лидеров.

Ранее Лукашенко назначил премьер-министром государства Александра Турчина. Согласно Конституции республики, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей.

До этого Лукашенко пригласил Путина, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Минск. «Приезжайте! Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся», — сказал он.

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