В ЛНР рассказали о наступлении ВС России в Харьковской области

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Фиголевки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Фиголевки и уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомлынска и Петровки. О наступлении в Харьковской области сообщает в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ВС РФ улучшили тактическое положение и продвинулись на 700 метров восточнее Фиголевки. На участке Новомлынск — Петровка уничтожено три опорных пункта ВСУ», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что российские войска также взяли под контроль более одного километра береговой линии реки Оскол.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись у Новолюбовки и Ивановки. Кроме того, по его словам, они взяли под огневой контроль позиции украинских военных у административной границы ЛНР.