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13:15, 11 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили начало переговоров Киева и Вашингтона

Ермак: Переговоры делегаций Украины и США начались очень конструктивно
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Начало переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии было конструктивным. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира», — оценил Ермак.

11 марта в Джидде начались переговоры Украины с США. На встрече делегаций Киев, помимо Ермака, представляют глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны страны Рустем Умеров.

О переговорах США и Украины высказались в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон проинформирует Москву об итогах встречи.

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