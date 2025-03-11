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16:34, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Звезду шоу «Беременна в 16» избил бывший муж

Звезда шоу «Беременна в 16» Устименко заявила, что бывший муж Владимир избил ее
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Полина Устименко

Полина Устименко. Кадр: spoliaal / YouTube

Бывшая участница реалити-шоу «Беременна в 16» на канале «Ю» Полина Устименко из Владивостока заявила, что бывший муж Владимир Устименко избил ее. В своем Telegram-канале она уточнила, что пожаловалась на экс-супруга в полицию.

Устименко опубликовала фотографии, на которых на ее руках заметны синяки. «Он (Владимир Устименко — прим. «Ленты.ру») удерживал меня несколько часов, не отдавал телефон, бил, душил, закрывал рот. Мне так страшно еще не было никогда», — написала звезда телепроекта.

Она добавила, что вызвала полицию и написала заявление на бывшего мужа. При этом Устименко пожаловалась на то, что сотрудники полиции, как она утверждает, поначалу не принимали ее рассказ всерьез.

Ранее сообщалось, что на популярную американскую стримершу и звезду OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса) напали грабители. Она заявила, что злоумышленники потребовали от нее криптовалюту и побили ее пистолетом.

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