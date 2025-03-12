Бритни Спирс станцевала в откровенном боди перед камерой

Американская поп-певица Бритни Спирс станцевала в откровенном образе перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 41,8 миллиона подписчиков.

43-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в боди с анималистическим принтом. Предмет гардероба оказался оформлен декольте до талии и поясом.

Знаменитость двигалась под музыку на фоне камина, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Также она распустила волосы, уложив их волнами, надела черные сапоги с бахромой и накрасила губы красной помадой.

Ранее в марте экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук с полуголой грудью снялась в откровенной позе.