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07:17, 12 марта 2025Ценности

Бритни Спирс станцевала в откровенном боди перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-певица Бритни Спирс станцевала в откровенном образе перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 41,8 миллиона подписчиков.

43-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в боди с анималистическим принтом. Предмет гардероба оказался оформлен декольте до талии и поясом.

Знаменитость двигалась под музыку на фоне камина, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Также она распустила волосы, уложив их волнами, надела черные сапоги с бахромой и накрасила губы красной помадой.

Ранее в марте экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук с полуголой грудью снялась в откровенной позе.

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