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22:46, 12 марта 2025Бывший СССР

Главком ВСУ сделал заявление о ситуации в Курской области

Сырский: ВСУ будут держать оборону в Курской области столько, сколько необходимо
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области. Его слова передает «Страна.ua».

«Подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Несмотря на усиленное давление, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», — сказал он.

Сырский отметил, что для него приоритетом является сохранение жизней украинских солдат. При этом он допустил новые отступления, поскольку Российская армия хочет вытеснить ВСУ с Курской области и перенести боевые действия в Сумскую и Харьковскую области.

Ранее Российские военные в ходе отражения атаки на Курскую область на отдельных направлениях вышли в Сумскую область. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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