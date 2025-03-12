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12:17, 12 марта 2025Из жизни

Кусочек чипсов Cheeto продали с аукциона за восемь миллионов рублей

В США кусочек чипсов, напоминающий покемона, продали за 8 миллионов рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Goldin Auctions

В США кусочек чипсов ушел с молотка почти за восемь миллионов рублей. Об этом пишет Click Orlando.

Кусочек острых чипсов Cheeto, напоминающий по форме покемона под названием чаризард, нашли несколько лет назад. Его приобрела компания 1st & Goal Collectibles, которая занимается перекупкой и продажей предметов для коллекционеров.

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В конце 2024 года популярность чипсового чаризарда начала расти благодаря соцсетям. После этого его передали аукционному дому Goldin для продажи. В ходе торгов на кусочек чипсов претендовали более 60 человек. В итоге лот продали за 87,8 тысячи долларов (примерно 7,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что загадочное полотно, которое сдали в благотворительный комиссионный магазин, признали работой известного художника начала XX века.

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