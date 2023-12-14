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11:24, 14 декабря 2023Из жизни

Сданную в комиссионку загадочную картину продали за 2,8 миллиона рублей

Приписываемое художнику Туку сданное в комиссионку полотно продали за £25 тысяч

Фото: Bernd Wüstneck / ZB / Globallookpress.com

Загадочное полотно, которое сдали в благотворительный комиссионный магазин, признали работой известного художника начала XX века. Об этом сообщает Daily Mail.

Картину, на которой изображен присевший на корточки на берегу реки обнаженный молодой человек, сдал в комиссионку организации Oxfam в городе Оундл, графство Нортгемптоншир, неизвестный. Оценщик Грег Бейтман сразу же понял, что полотно может принадлежать кисти известного британского художника-импрессиониста Генри Тука.

Однако в итоге специалист оценил приписываемую известному мастеру картину всего в 400-600 фунтов стерлингов (45-67 тысяч рублей), так как на ней не было подписи и не имелось почти никакой справочной информации. Тем не менее на аукционе полотно продали за 25 тысяч фунтов (2,8 миллиона рублей).

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Бейтман устроил расследование, пытаясь точно установить авторство картины, но точного ответа пока не добился. Главной проблемой оказалось то, что связаться с дарителем так и не удалось. Оценщик обратился к лондонским экспертам, но и они не вынесли окончательного вердикта. Сейчас считается, что картина была написана в 1915 году, и на ней изображен лодочник, возивший Генри Тука. По версии специалистов, работа была кому-то подарена в незавершенном виде, поэтому на ней нет подписи.

Бейтман также отметил, что Тук почти всегда подписывал свои картины, однако среди полотен с его подтвержденным авторством есть и те, что остались без подписи. Оценщик продолжает расследование, чтобы точно атрибутировать полотно.

Ранее сообщалось, что картину мастера итальянского возрождения Сандро Боттичелли, считавшуюся утерянной с 1980-х годов, нашли в доме на юге Италии. По данным Отдела охраны культурного наследия карабинеров Неаполя, полотно, на котором изображена Дева Мария и младенец Христос, обнаружили в семейном доме в городе Граньяно, недалеко от Неаполя.

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      Никита Савин
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