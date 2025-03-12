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10:39, 12 марта 2025Культура

Кустурица назвал лучшего актера в фильме «Анора»

Режиссер Кустурица: Борисов сыграл в «Аноре» за 10 минут лучше остальных актеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что актер Юра Борисов сыграл в победившем на премии «Оскар» фильме «Анора» лучше, чем остальные артисты. Его цитирует ТАСС.

Кинематографист также выразил мнение, что Борисов является одним из самых талантливых актеров мира. «В "Аноре" он был 10-15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», — отметил режиссер.

Ранее Эмир Кустурица жестко раскритиковал «Анору». По его словам, на победу фильма на Каннском кинофестивале в 2024 году повлияла режиссер Грета Гервиг, выступившая в качестве президента жюри.

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