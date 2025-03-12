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11:43, 12 марта 2025Экономика

Квартира от застройщика ПИК оказалась смертельно опасной

Shot Проверка: В новой квартире от застройщика ПИК нашли множество нарушений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В новой квартире в доме, построенном компанией «ПИК», обнаружили множество нарушений, многие из них могут оказаться смертельно опасными. Об этом сообщает «Shot Проверка».

Экспертизу жилья провели с профессиональным приемщиком Ильей Сикорским. Он обнаружил, что затирочные швы на плитке выполнены плохо. Кроме того, в ванной не было заземления. «Это может быть опасно для жизни», — предупредил специалист. Также его не устроили «двери из картона», нанесенная без грунтовки краска, которая остается на руках, и отсутствие фурнитуры.

Источник канала, бывший ремонтник, рассказал об ошибках, которые допускаются при строительстве домов еще на этапе проектирования, и нарушениях норм безопасности.

В конце февраля власти подмосковного города Котельники подали в суд на структуру компании «ПИК». С застройщика требуют возместить убытки на сумму более 5 миллиардов рублей.

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