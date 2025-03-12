Между возрастом потери девственности и одним опасным заболеванием нашли связь

У женщин, которые стали сексуально активными до того, как им исполнилось 18 лет, повышен риск заболеть раком шейки матки в более позднем возрасте. Об этом написало Daily Mail со ссылкой на выводы китайских ученых.

Исследователи проанализировали информацию из базы данных, содержащую почти 10 миллионов образцов ДНК, и установили связь между возрастом потери девственности и развитием рака шейки матки. Они выяснили, что вероятность его развития значительно ниже у девушек, начавших жить половой жизнью в 18 лет и позднее. Если же женщина лишилась девственности раньше этого возраста, риск этого заболевания в течение жизни с каждым годом повышается примерно на один процент.

Этот факт ученые объясняют тем, что у девушек младше 18 лет репродуктивная система еще не полностью развита, поэтому их организм особенно уязвим для таких инфекций, как вирус папилломы человека (ВПЧ). Кроме того, до достижения 18-летия меньше возможностей пройти обследование на наличие ВПЧ или вакцинироваться против него. Также отмечается, что в возрасте до 14 лет молодежь реже использует презервативы, что помещает их в группу повышенного риска заразиться инфекциями, передающимся половым путем.

Ранее терапевт Алекс Миссик перечислила женщинам признаки называемого тихим убийцей рака яичников. В частности, на него могут указывать боль, вздутие и отек живота, уверяет врач.