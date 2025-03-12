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02:30, 12 марта 2025Забота о себе

Названы три характерных признака серьезных проблем с алкоголем

Психолог Поляков назвал постоянное вранье признаком проблем с алкоголем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Изменения в поведении человека с зависимостью от спиртного развиваются постепенно, но игнорировать их ни в коем случае нельзя, предупредил психолог Андрей Поляков. Три наиболее характерных признака серьезных проблем с алкоголем он назвал изданию «Доктор Питер».

Поляков призвал насторожиться, если человек начал постоянно обманывать друзей и родных. Причем постоянное вранье может касаться не только того, сколько человек выпил и пил ли вообще, но и любых других, даже незначительных тем, подчеркнул он.

Также, по словам психолога, при развитии алкогольной зависимости человек начинает избегать общества людей, ведущих здоровый образ жизни. «Ему становится просто некомфортно с ними общаться, да и в принципе не о чем, он даже их где-то начинает стесняться. Его круг общения теперь составляют только люди, для которых употребление алкоголя — норма жизни», — объяснил он.

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Кроме того, при проблемах с алкоголем человек начинает притворяться тем, кем уже не является, считает Поляков. Он утверждает, что алкоголика постепенно перестают интересовать семья, работа, увлечения, но на самом деле он думает только о том, как употребить спиртное.

Ранее ученые опровергли распространенное мнение, что красное вино полезнее белого. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что употребление вина независимо от его вида не снижает риск развития рака.

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