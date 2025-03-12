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12:47, 12 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы

Алина Черненко

Фото: Caroline Chia / Reuters

Пассажир самолета авиакомпании Singapore Airlines показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет портал The Straits Times.

Уточняется, что сам инцидент произошел на рейсе в Сингапур 23 января, однако обвинения мужчине предъявили только сейчас. В заявлении полиции говорится, что во время полета 23-летний Бриллиант Ангджая расстегнул молнию на брюках и накрылся одеялом. Затем он достал мобильный телефон, включил на нем видеозапись, и когда бортпроводница подошла к нему, чтобы подать еду, сдернул ткань и обнажил перед ней гениталии.

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Стюардесса сразу же сообщила о произошедшем своему начальству. После посадки в аэропорту Чанги полицейские арестовали Ангджая и изъяли его гаджет.

В среду, 12 марта, мужчина предстал перед окружным судом. Ему предъявили обвинения в преднамеренном обнажении интимных частей тела перед женщиной. По данным источника, это правонарушение может наказываться тюремным заключением на срок до года и штрафом.

Ранее пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines оголилась в самолете и сорвала его вылет. Путешественница ходила по проходу воздушного судна топлес почти полчаса и попала на видео.

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