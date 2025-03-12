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20:20, 12 марта 2025Путешествия

Пассажиры самолета чуть не пропустили поминки отца по вине авиакомпании

Пассажиры Latam Airlines чуть не пропустили поминки отца по вине авиакомпании
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Пассажиры самолета Latam Airlines чуть не пропустили поминки отца по вине авиакомпании. Об этом пишет портал Diario di Nordeste.

Суд бразильского города Сан-Паулу установил, что 20 января 2024 года двое братьев должны были лететь из Гуарульюса в Сан-Луис с пересадкой в Форталезе. Из-за внепланового технического обслуживания воздушного судна вылет задержали, и пассажиры прибыли в город назначения не утром, а вечером следующего дня.

В итоге братья едва успели на поминки отца, пропустив дневные приготовления к церемонии, и решили обратиться в суд. Закон встал на сторону пассажиров и обязал авиакомпанию выплатить каждому из них по 5 тысяч реалов (74 тысячи рублей) компенсации.

Ранее в Бразилии пассажир Azul опоздал на рейс и разгромил аэропорт. Мужчина попытался прорваться на борт с помощью металлического столба дорожного ограждения.

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