Пассажиры самолета чуть не пропустили поминки отца по вине авиакомпании

Пассажиры самолета Latam Airlines чуть не пропустили поминки отца по вине авиакомпании. Об этом пишет портал Diario di Nordeste.
Суд бразильского города Сан-Паулу установил, что 20 января 2024 года двое братьев должны были лететь из Гуарульюса в Сан-Луис с пересадкой в Форталезе. Из-за внепланового технического обслуживания воздушного судна вылет задержали, и пассажиры прибыли в город назначения не утром, а вечером следующего дня.
В итоге братья едва успели на поминки отца, пропустив дневные приготовления к церемонии, и решили обратиться в суд. Закон встал на сторону пассажиров и обязал авиакомпанию выплатить каждому из них по 5 тысяч реалов (74 тысячи рублей) компенсации.
Ранее в Бразилии пассажир Azul опоздал на рейс и разгромил аэропорт. Мужчина попытался прорваться на борт с помощью металлического столба дорожного ограждения.