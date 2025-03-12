Пассажир самолета опоздал на рейс и разгромил аэропорт дорожным столбиком

Aeroin: Пассажир Azul опоздал на рейс и разгромил аэропорт Витории в Бразилии

Пассажир самолета авиакомпании Azul опоздал на рейс и совершил акт вандализма в аэропорту. Об этом сообщил портал Aeroin.

10 марта мужчина, личность которого не разглашается, должен был вылететь из города Витория в Белу-Оризонти, Бразилия. Он не успел на рейс и попытался силой прорваться на борт.

Мужчина схватил железный дорожный столбик и бросил его в стеклянные двери. Затем он разгромил помещение с компьютерами, которые использовались для сканирования билетов перед посадкой.

Полиция арестовала нарушителя на месте преступления, проводится расследование. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пара оленей парализовала работу аэропорта в Японии. Животные вышли на взлетно-посадочную полосу и попали на видео.