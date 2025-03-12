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01:26, 12 марта 2025Экономика

Пенсию некоторых россиян предложили увеличить

Депутаты ЛДПР предложили увеличить пенсию за стаж работы более 30 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно», — подчеркнул депутат.

По его словам, несмотря на то, что предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь.

Ранее страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. Поэтому президент России Владимир Путин распорядился доиндексировать страховые пенсии.

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