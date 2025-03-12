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18:44, 12 марта 2025Путешествия

Работница круизного лайнера показала каюты свингеров и тюрьму на борту судна

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Работница круизного лайнера показала, как выглядят каюты пассажиров-свингеров, и рассказала, что на борту есть тюрьма. Такие подробности она раскрыла на своей странице @your.beauty.dose в TikTok.

Так, автор ролика объяснила, что путешественники, желающие разнообразить свою сексуальную жизнь, вешают на дверь комнаты перевернутые картонные ананасы. Это дает понять другим отдыхающим, что в каюте живет пара свингеров.

Далее девушка показала тюремную камеру, в которую сажают правонарушителей до прибытия судна в порт. Это маленькая изолированная комната с кроватью.

Ранее сотрудник круизной компании MSC Cruises показал путешественникам самую дорогую каюту роскошного лайнера MSC Seaside и восхитил подписчиков. На записи мужчина открывает дверь в апартаменты с эстетично обставленной гостиной с большим телевизором.

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