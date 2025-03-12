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08:11, 12 марта 2025Экономика

Раскрыта доля балующих себя икрой россиян

ORO: 40 процентов россиян периодически балуют себя икрой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixabay

Икра стала одним из главных гастрономических удовольствий россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками агентства маркетинговых исследований ORO.

По итогам опроса выяснилось, что 40 процентов респондентов периодически предпочитают баловать себя икрой и другими рыбными деликатесами. Главным же гастрономическим удовольствием подавляющее большинство (61 процент) назвали мороженое. В топ-3 также вошли алкогольные напитки.

В целом 72 процента респондентов признались, что периодически позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. В свою очередь, 65 процентов опрошенных отметили, что предпочитают покупать вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Эксперты также отметили набирающий обороты тренд на здоровый образ жизни. Более 50 процентов граждан, чтобы порадовать себя, покупают полезные продукты — фрукты и ягоды.

В конце октября 2024 года аналитики сервиса hh.ru сообщили, что еда стала наиболее затратной категорией расходов россиян. Более половины (56 процентов) граждан признались, что тратят больше всего средств на продукты питания. В топ-3 самых затратных категорий также попали аренда жилья и выплата ипотеки (37 процентов).

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