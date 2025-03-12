Россияне полюбили картонные гробы

Эксперт Шевченко рассказала о тренде на экогробы из картона

В похоронной индустрии есть свои модные тренды, о самых популярных рассказала руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко. Ее слова приводит Life.ru.

В моде сейчас экологичность. В частности, большой популярностью пользуются экогробы и экоурны из картона, они биоразлагаемы. «Это новшество, и сейчас такие гробы люди стали рассматривать для кремации», — рассказала она, но уточнила, что лакированные гробы все еще остаются популярными. Еще одно новшество — электронные страницы памяти. Создаются специальные странички с фото и биографией человека, генерируются QR-коды, и их печатают прямо на крестах или на табличках.

В начале марта в соцсетях завирусились «супертрендовые» рилсы похоронного агентства из Твери. Ролики со слоганом «Люди хотят переезжать в Тверь, чтобы их похоронили в Твери», очень быстро начали критиковать за излишний позитив.