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07:30, 12 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и раскрыла «страшную правду» о стране

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла «страшную правду» об экологической ситуации в этой стране. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, всю грязь, химикаты и отходы из городов мексиканцы без зазрения совести сливают в водоемы. Она призналась, что вода в них выглядит так, «будто кто-то решил впервые за 40 лет вымыть свой гараж и теперь пытается сполоснуть ведро с грязной жижей, маслами и бензином».

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Ершова удивилась, что в стране никто не заботится об экологии, и ситуация с каждым годом становится хуже. «Если у нас в России еще можно встретить людей, купающихся в реках, то в Мексике — нет. И не потому, что тут холодная вода или плавать не умеют. Просто все в курсе: мексиканские водоемы — это нечто среднее между свалкой, химическим заводом и экспериментальной лабораторией по созданию супербактерий», — пояснила блогерша.

Путешественница также посоветовала соотечественникам, которые собираются ехать в Мексику, при виде красивой реки полюбоваться ей издалека и ни в коем случае в ней не купаться.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала поездку на мексиканских автобусах «испытанием на прочность нервов, слуха и позвоночника». Она отметила, что их двери чаще всего вообще не закрываются, водители включают громкую музыку, а пассажиры иногда подпевают.

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