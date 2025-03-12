Россиянка засудила бывшего за попытки вернуть ее признаниями в любви и преследование

Жительница Екатеринбурга отсудила 300 тыс. рублей с бывшего за сталкерство

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск местной жительницы Анны (имя изменено) и взыскал с ее бывшего ухажера 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за многомесячное преследование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Женщина была вынуждена обратиться в суд с просьбой запретить сталкеру приближаться к ней. Она пояснила, что после разрыва отношений мужчина не оставил попыток вернуть ее. Он атаковал возлюбленную sms-сообщениями, почтовыми посланиями с признаниями в любви, оставлял рисунки на двери квартиры и на асфальте около дома. Анна неоднократно жаловалась на бывшего в полицию, однако правоохранительные органы не остановили сталкера.

В суде она рассказала, что из-за преследования навязчивого поклонника с сентября 2020 года находится в стрессе, ее мучает бессонница и тревога за свою жизнь и близких ей людей. Женщине пришлось переехать и сменить номер телефона, благодаря чему полгода сталкер не мог ее найти, но позже возобновил преследования. Из-за него она не может устроить личную жизнь.

Бывший ухажер не возражал против выплаты компенсации Анне, попросив лишь о рассрочке. Он заявил, что любит ее, но не преследует, а встречаются они случайно. А возле дома и работы мужчину, по его словам, караулит Анну, опасаясь за ее безопасность.

Суд постановил взыскать сумму с мужчины, а вот запрет на преследование не установил, порекомендовав решить вопрос в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что студентка уфимского Института права Регина стала жертвой преследования одногруппника, ухаживания которого отвергла. Молодой человек, вооруженный топором, пришел к дому девушки и выломал дверь. Затем он разбил витрину магазина, который принадлежит семье Регины. Студент также пишет ей угрозы и распространяет среди знакомых ложную информацию о девушке — якобы она занимается проституцией.