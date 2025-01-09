Российская студентка отвергла ухаживания одногруппника и стала жертвой преследования

В Уфе студент с топором напал на одногруппницу, которая его отвергла

Студентка уфимского Института права Регина стала жертвой преследования одногруппника, ухаживания которого отвергла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31 декабря прошлого года молодой человек, вооруженный топором, пришел к дому девушки и выломал дверь. Затем он разбил витрину магазина, который принадлежит семье Регины. Студент также пишет ей угрозы и распространяет среди знакомых ложную информацию о девушке — якобы она занимается проституцией.

Сталкер отрицает обвинения Регины. Она подала в полицию несколько заявлений на одногруппника.

Ранее 9 января сообщалось, что в Москве полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пистолетом на 16-летнего молодого человека в метро.