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12:22, 9 января 2025Силовые структуры

Российская студентка отвергла ухаживания одногруппника и стала жертвой преследования

В Уфе студент с топором напал на одногруппницу, которая его отвергла
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Студентка уфимского Института права Регина стала жертвой преследования одногруппника, ухаживания которого отвергла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31 декабря прошлого года молодой человек, вооруженный топором, пришел к дому девушки и выломал дверь. Затем он разбил витрину магазина, который принадлежит семье Регины. Студент также пишет ей угрозы и распространяет среди знакомых ложную информацию о девушке — якобы она занимается проституцией.

Сталкер отрицает обвинения Регины. Она подала в полицию несколько заявлений на одногруппника.

Ранее 9 января сообщалось, что в Москве полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пистолетом на 16-летнего молодого человека в метро.

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