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05:58, 12 марта 2025Путешествия

Российским туристам перечислили риски алкоголя в Турции

Рост числа смертей от поддельного алкоголя в Турции может испугать россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха. Об этом РИА Новости рассказал источник.

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов», — отмечается в сообщени.

Источник добавил, что существует риск того, что у туристов может снизиться доверие к качеству предлагаемых алкогольных напитков на курортах Турции.

Ранее отдыхавшие в Турции туристы массового отравились поддельным алкоголем, многие из них не выжили. Уточнялось, что в Стамбуле 38 человек получили отравление, из них 26 — иностранные граждане. До этого случаи отравления фиксировались в восьми районах Стамбула, в том числе туристических: Шишли, Бейоглу, Фатих, Кягытхане, Эсеньюрт, Султангази, Бакыркей, Ускюдар и Умрание.

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