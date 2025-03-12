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13:13, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Объявление о сборе средств на похороны участников операции в Судже оказалось фейком

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В комментариях к постам в мессенджере Telegram распространилось сообщение о том, что курская волонтерская организация «Домик добрых дел» якобы объявила сбор средств для захоронения солдат, погибших при проникновении по трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Однако эта информация оказалась фейком.

«"Домик добрых дел" объявляет срочный сбор средств для захоронения наших героев, которые погибли в ходе операции "Труба"», — говорилось на изображении, распространяемом в мессенджере. Там также были указаны реквизиты для перевода денежных средств.

«Домик добрых дел» на своих официальных ресурсах (1, 2) не размещал подобного объявления. Более того, организация опровергла сообщение о предполагаемом сборе средств на захоронение военнослужащих — в «Домике добрых дел» разместили скриншот соответствующего поста и назвали его фейком.

Кроме того, операция, в ходе которой российские штурмовики вклинились в тыл ВСУ в Судже по газовым трубам, в действительности называлась «Поток», а не «Труба». Об этом заявлял врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Утверждения о дом, что «Домик добрых дел» якобы объявил сбор средств для захоронения российских военнослужащих, не получили распространения в СМИ. При этом ряд местных изданий опубликовал опровержение фейка (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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