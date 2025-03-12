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06:30, 12 марта 2025Из жизни

Тигр напал на трех человек посреди улицы

В Непале тигр забрел на базар и напал на трех человек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Keyur Nandaniya / Unsplash

В Непале три человека получили травмы в результате нападения тигра. Об этом пишет The Annapurna Express.

Инцидент произошел в районе базара Пхаттепура в муниципалитете Саптакоши. Тигр забрел на улицу и попал на базар, где начал нападать на людей. От атаки агрессивного животного пострадали 43-летний Кришна Биста, 55-летний Ганеш Хатри и Рияна Госай. Биста и Госаи были доставлены в больницу города Биратнагар для лечения.

Министр внутренних дел провинции Мадхеш Радж Кумар Лекхи дал указание службам безопасности контролировать территорию базара и поймать тигра, чтобы обезопасить людей.

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