Тигр напал на трех человек посреди улицы

В Непале тигр забрел на базар и напал на трех человек

В Непале три человека получили травмы в результате нападения тигра. Об этом пишет The Annapurna Express.

Инцидент произошел в районе базара Пхаттепура в муниципалитете Саптакоши. Тигр забрел на улицу и попал на базар, где начал нападать на людей. От атаки агрессивного животного пострадали 43-летний Кришна Биста, 55-летний Ганеш Хатри и Рияна Госай. Биста и Госаи были доставлены в больницу города Биратнагар для лечения.

Министр внутренних дел провинции Мадхеш Радж Кумар Лекхи дал указание службам безопасности контролировать территорию базара и поймать тигра, чтобы обезопасить людей.

Ранее в Индии немецкая овчарка спасла хозяина от агрессивного тигра ценой своей жизни. Хотя тигр был крупнее, пес бесстрашно отбивал его атаки.