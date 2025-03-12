Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

Newsweek: Трамп передал Ирану письмо с предложением о переговорах

Советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш должен встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране и передать ему письмо с предложением о переговорах от президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом пишет Newsweek.

«Письмо президента США Дональда Трампа руководству Ирана будет доставлено Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в публикации.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран еще не получил письмо Трампа. Он добавил, что посланник «одной из арабских стран» должен вскоре доставить его.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи упрекнул президента США Дональда Трампа в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с его администрацией.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.