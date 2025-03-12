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19:10, 12 марта 2025Мир

Три страны помогли США и Украине договориться о прекращении огня

BBC: Великобритания, Франция и Германия помогли США и Украине договориться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон и генерал Руслан Хомчак

Эммануэль Макрон и генерал Руслан Хомчак. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Великобритания, Франция и Германия помогли США и Украине договориться о прекращении огня. Об этом сообщает BBC со ссылкой на британские источники.

«На прошлой неделе советник премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл работал со своим американским коллегой Майком Уолтцем, а также официальными лицами Германии и Франции над разработкой плана прекращения огня и шагов, которые могут последовать за этим», — говорится в материале.

На выходных Пауэлл отправился в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и помочь подготовить письменное предложение. Оно включало временную приостановку боевых действий, обмен военнопленными и освобождение гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что главным условием США на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии для возобновления военной помощи было согласие Украины на прекращение огня.

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