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20:26, 12 марта 2025Путешествия

Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

Турист решил сделать селфи на краю скалы в Великобритании и попал на видео
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Турист решил сделать селфи на краю скалы в Великобритании и прослыл идиотом. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Кадры сняты у живописных скал Олд Гарри недалеко от города Суонидж в графстве Дорсет. На них видно, что мужчина подошел к отвесному обрыву над морем ради фото. После этого ему пришлось добираться ползком до безопасного места.

«Я подумал: "Что делает этот идиот?" Я не мог в это поверить, — возмутился местный житель Стив Хоган. — Там очень узкий выступ, и он легко мог потерять равновесие». Британец рассказал, что путешественник находился на скале высотой около 27 метров и не пережил бы возможное падение.

«Он действительно рискнул, но ему это сошло с рук. После этого было видно, что он устал и выглядел немного бледным», — добавил Хоган.

Ранее мужчина взял в заложницы сотрудницу аэропорта Казахстана и стал угрожать ей ножом. Другой человек обменял женщину на себя, а затем выхватил у злоумышленника оружие. Его поступок попал на видео, в сети мужчину назвали героем.

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