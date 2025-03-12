В Госдуме отреагировали на возобновление поставок оружия на Украину

Депутат Нестеренко счел возобновление поставок оружия Киеву эскалацией конфликта

Возобновление поставок оружия на Украину является эскалацией конфликта. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции», — пояснил депутат.

Парламентарий также заявил, что поставки Киеву не исправят тяжелое положение украинских войск и массовые отступления.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возобновление США поставок оружия Украине на данный момент не является катастрофой. Он также отметил, что США так же, как и Россия сейчас заинтересованы в мирных соглашениях, но по разным причинам и на разных условиях.