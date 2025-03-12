Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 12 марта 2025Россия

В Госдуме отреагировали на возобновление поставок оружия на Украину

Депутат Нестеренко счел возобновление поставок оружия Киеву эскалацией конфликта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Возобновление поставок оружия на Украину является эскалацией конфликта. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции», — пояснил депутат.

Парламентарий также заявил, что поставки Киеву не исправят тяжелое положение украинских войск и массовые отступления.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возобновление США поставок оружия Украине на данный момент не является катастрофой. Он также отметил, что США так же, как и Россия сейчас заинтересованы в мирных соглашениях, но по разным причинам и на разных условиях.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Ведущий прогноза погоды испугался урагана и попросил сотрудников залезть под стол

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В России нарастят производство «КУБов»

    Три страны помогли США и Украине договориться о прекращении огня

    Бывшего силовика осудили за получение миллионной взятки от бизнесмена из-за госконтрактов

    Трамп объявил об отправке переговорщиков в Москву

    На Украине прошли обыски у бывшего охранника Порошенко

    Россиянки массово полюбили устраивать девичники в одном древнем русском городе

    В Госдуме отреагировали на возобновление поставок оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше