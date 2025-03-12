Киев отказался от «Ялты» и «Минска»

Глава МИД Украины Сибига: Киев не устроят Минск-3 и Ялта-2

В урегулировании конфликта Украина стремится к достижению долгосрочного справедливого мира, Киев не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого "Минска-3" или "Ялты-2"», — заявил дипломат.

Он назвал переговоры с США в Саудовской Аравии историческим событием и подчеркнул, что урегулирование конфликта было бы невозможно без иностранных партнеров Киева.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киеву на переговорах в Джидде пришлось столкнуться с усталостью и тяжелыми компромиссами. По его словам, украинской делегации пришлось контролировать эмоции и проявлять гибкость в ходе обсуждения, продолжавшегося более восьми часов разговора.