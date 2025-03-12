МИД Украины пожаловался на тяжелые компромиссы после переговоров с США

Спикер МИД Украины Тихий заявил о тяжелых компромиссах после переговоров с США

Делегации Украины на переговорах США в Джидде пришлось столкнуться с усталостью и тяжелыми компромиссами в ходе разговора. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы», — подчеркнул дипломат.

Тихий пожаловался на усталость украинской делегации после продолжительных переговоров с США 11 марта и назвал их одними из самых интересных из тех, в которых ему приходилось участвовать. По словам спикера украинского МИД, делегатам Киева пришлось контролировать эмоции и проявлять гибкость в ходе обсуждения, продолжавшегося более восьми часов.

Ранее американист и политический аналитик Павел Дубравский раскрыл причины согласия Украины на прекращение огня. По мнению эксперта, на позицию Киева повлияло давление со стороны Белого дома, включая публичные выступления президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.