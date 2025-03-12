В России четыре человека стали жертвами удара ВСУ по заводу

Хинштейн: В Козыревке четыре человека не выжили после удара ВСУ по заводу

Четыре человека не выжили в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заводу в селе Козыревка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество», — написал губернатор.

По его данным, среди жертв атаки на завод — трое мужчин и одна женщина, которые работали на предприятии. Пострадали еще два человека: один из них получил тяжелые ранения, второй от госпитализации отказался.

Хинштейн добавил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, добровольцы отряда «Барс-Курск», а также сотрудники экстренных и специальных служб. Он выразил соболезнования родным и близких тех, кто не выжил в результате удара ВСУ по предприятию.

В Курской области тем временем идет масштабное наступление России — 12 марта стало известно о контроле России над пятью населенными пунктами под Суджей, днем ранее сообщалось об освобождении еще 12. Украинские военные, по неофициальным данным, фактически без боев покинули Суджу — самый крупный российский город, который оказался под оккупацией ВСУ с начала вторжения в регион.