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14:45, 12 марта 2025МирЭксклюзив

В России оценили последствия отказа Москвы от прекращения огня на Украине

Политолог Лукьянов: США введут санкции в ответ на отказ РФ от прекращения огня
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В случае отказа России от предложенного президентом США Дональдом Трампом 30-дневного прекращения огня на Украине, Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Думаю, в этом случае США попытаются больнее ударить по нашей сырьевой отрасли, постараются ее максимально ограничить», — оценил он последствия отказа Москвы от прекращения огня.

При этом, по словам политолога, возможности Дональда Трампа по давлению на Россию не очень широки, потенциал ужесточения санкционного режима уже не так велик. Вместе с тем ответом США может стать усиление снабжения Украины, однако этот подход для администрации Трампа не приоритетный, полагает Федор Лукьянов.

Ранее согласие Украины на временное прекращение огня назвали лукавством. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, пойти на это украинские власти вынудило катастрофическое положение в Курской области.

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