Малофеев: России и США стоит провести новую «Ялту» для урегулирования конфликта

Для урегулирования украинского конфликта России и США стоит провести новую «Ялту», к этому призвал предприниматель, учредитель «Царьграда» Константин Малофеев, чье мнение опубликовано на портале.

По мнению Малофеева, на такой «Ялте» Россия и США должны определить, как будет выглядеть послевоенное мироустройство. Провести подобную конференцию стало возможно, поскольку у обеих стран теперь есть «сильные лидеры, способные реализовать свою политическую волю, невзирая ни на что», высказался предприниматель.

«Я уверен, что они раз и навсегда изменят мировую политику», — добавил Малофеев.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался, что страна в урегулировании конфликта стремится к достижению долгосрочного справедливого мира, и Киев не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2».