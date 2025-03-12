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14:26, 12 марта 2025Мир

В России призвали провести новую «Ялту» ради урегулирования украинского конфликта

Малофеев: России и США стоит провести новую «Ялту» для урегулирования конфликта
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Ялтинская конференция

Ялтинская конференция . Фото: РИА Новости

Для урегулирования украинского конфликта России и США стоит провести новую «Ялту», к этому призвал предприниматель, учредитель «Царьграда» Константин Малофеев, чье мнение опубликовано на портале.

По мнению Малофеева, на такой «Ялте» Россия и США должны определить, как будет выглядеть послевоенное мироустройство. Провести подобную конференцию стало возможно, поскольку у обеих стран теперь есть «сильные лидеры, способные реализовать свою политическую волю, невзирая ни на что», высказался предприниматель.

«Я уверен, что они раз и навсегда изменят мировую политику», — добавил Малофеев.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался, что страна в урегулировании конфликта стремится к достижению долгосрочного справедливого мира, и Киев не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2».

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