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20:18, 12 марта 2025Силовые структуры

В СПЧ отреагировали на отсутствие отсрочки от отбывания наказания у Блиновской

Член СПЧ Меркачева: Мне очень странно, что суд не дал отсрочку
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ситуацию с отсрочкой отбывания наказания блогера Елены Блиновской назвали странной. У суда не было оснований ее не дать, считает член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева. Ее слова передают «Страсти».

«Мне очень странно, что суд не дал отсрочку. Я считаю, что она ей полагалась. И не было никаких оснований эту отсрочку не дать. Я вообще считаю приговор Блиновской очень жестким. Отсутствие отсрочки, на мой взгляд, подчеркивает дополнительно эту жесткость», — сказала член СПЧ.

Меркачева назвала приговор Блиновской жестоким, что также подчеркивается отсутствием отсрочки от отбывания наказания в связи с наличием малолетних детей. По ее словам, в аналогичных ситуациях женщины получают отсрочки и меньшие сроки.

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Обвинение просило шесть лет лишения свободы, защита — условное наказание, а Блиновская — отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста в 2030 году. Она объяснила просьбу тем, что ее «главная обязанность — находиться рядом с собственными детьми и заниматься их непосредственным воспитанием». Прокурор не согласился и отметил, что «у детей есть отец, бабушки и дедушки», а наличие детей не мешало блогеру нарушать закон.

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