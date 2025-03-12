Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 12 марта 2025Мир

В США предупредили о возможных провокациях со стороны Украины в случае прекращения огня

Уилкерсон: Украина будет провоцировать Россию в случае прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Украина в случае заключения 30-дневного режима прекращения огня может спровоцировать Россию на возобновление боевых действий. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

«Думаю, будет особенно трудно обеспечить соблюдение [прекращения огня], и не из-за русских, потому что, как мне кажется, они его не нарушат. Нам стоит беспокоиться об украинцах», — сказал он.

По словам эксперта, украинцы будут предпринимать шаги, чтобы разозлить русских и заставить их возобновить конфликт, например, Киев может использовать тактику партизанских атак.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предложил отслеживать прекращение огня на Украине со спутников. Он отметил, что современные боевые действия отслеживать легче, чем когда-либо.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше