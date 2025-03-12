В США предупредили о возможных провокациях со стороны Украины в случае прекращения огня

Уилкерсон: Украина будет провоцировать Россию в случае прекращения огня

Украина в случае заключения 30-дневного режима прекращения огня может спровоцировать Россию на возобновление боевых действий. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

«Думаю, будет особенно трудно обеспечить соблюдение [прекращения огня], и не из-за русских, потому что, как мне кажется, они его не нарушат. Нам стоит беспокоиться об украинцах», — сказал он.

По словам эксперта, украинцы будут предпринимать шаги, чтобы разозлить русских и заставить их возобновить конфликт, например, Киев может использовать тактику партизанских атак.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предложил отслеживать прекращение огня на Украине со спутников. Он отметил, что современные боевые действия отслеживать легче, чем когда-либо.