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14:33, 12 марта 2025Экономика

Южнокорейский производитель машин начал продажи в России

В России начались продажи автомобилей KGM из Южной Кореи
Вячеслав Агапов

Фото: Laurent Sanson / Psnewz / Globallookpress.com

В России начались продажи машин бренда KGM из Южной Кореи. Об этом со ссылкой на дистрибьютора автомобилей, АО «РЭКС Моторс», сообщает РИА Новости.

В первое время для приобретения доступны три модели кроссоверов — кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. Стоимость Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, Rexton — от 6,79 миллиона рублей. Модели Korando и Torres можно купить за 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно. Также в 2025 году планируют начать продажи кроссовера Actyon.

Дилерская сеть насчитывает 23 партнера в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске, отметили дистрибьюторы.

В АО «РЭКС-Моторс» планирует в этом году реализовать 20 тысяч автомобилей KGM. К моменту начала продаж у нее будет 40 дилерских центров в России, а до конца года их число увеличится до 70.

Марка KGM — бывший SsangYong, официальные поставки которого в Россию не осуществляются с 2022 года. Годом спустя у бренда сменился владелец на KG Mobility, тогда же автомобили и сменили название.

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