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14:11, 19 февраля 2025Экономика

Названы сроки начала продаж южнокорейских автомобилей KGM в России

Autonews: Продажи южнокорейских автомобилей KGM стартуют в России в начале марта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: KGM

Старт продаж автомобилей южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong) запланирован на начало марта 2025 года. В первое время для покупки будут доступны четыре модели кроссоверов — Torres, Tivoli, Korando и Rexton, сообщает Autonews.

Все они уже были представлены ранее и получили ОТТС для продаж в России. Гарантия на каждую модель распространяется на пять лет или 100 тысяч километров пробега.

Самым доступной моделью станет Tivoli, цены на которую начинаются от 3,59 миллиона рублей. Далее идут Korando (от 4,39 миллиона), Torres (от 5,15 миллиона) и Rexton (от 6,79 миллиона).

Позднее в этом году начнутся и продажи кроссовера Actyon. Дистрибьютор марки АО «РЭКС-Моторс» планирует в текущем году реализовать 20 тысяч автомобилей KGM. К моменту начала продаж у нее будет 40 дилерских центров в России, а до конца года их число увеличится до 70.

В настоящее время автомобили компании можно купить в России по схеме параллельного импорта по сравнимым ценам. Бренд объявил о возвращении на рынок осенью прошлого года. Кроме того, KGM собирается начать сборку ряда моделей в России на заводе «Автотор» в Калининграде.

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