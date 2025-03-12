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15:20, 12 марта 2025Экономика

Застройщика ПИК проверят надзорные органы

В прокуратуру и Ростехнадзор обратились с требованием проверить ПИК
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Надзорные органы, в том числе прокуратура, Ростехнадзор и другие инстанции, проверят застройщика ПИК на соблюдение законов. Об этом сообщает «Shot Проверка».

Ранее канал представил расследование о компании. Там рассказывалось о некачественном ремонте квартир, также сообщалось, что управляющая компания — «Пик Комфорт» — не выполняет свою работу. По словам жильцов, в их недавно сданных домах не проводится уборка, регулярно ломаются лифты. А за весь ремонт они платят из своего кармана, хотя ЖК еще находится на гарантии. Также жители уличили застройщика в подделке подписей собственников.

В одну из недавно сданных квартир пригласили приемщика. Он обнаружил, что затирочные швы на плитке выполнены плохо. Кроме того, в ванной не было заземления. «Это может быть опасно для жизни», — предупредил специалист. Также его не устроили «двери из картона», нанесенная без грунтовки краска, которая остается на руках, и отсутствие фурнитуры. А бывший ремонтник рассказал об ошибках, которые допускаются при строительстве домов еще на этапе проектирования, и нарушениях норм безопасности.

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