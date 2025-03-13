Певица Светлана Лобода опубликовала видео в фитнес-костюме с глубоким декольте

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница снялась, лежа на фитнес-коврике и массажном роллере в костюме, который состоял из облегающих шортов и укороченного топа на тонких бретелях.

При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте. Вдобавок знаменитость собрала волосы в небрежный пучок.

Ранее в марте Светлана Лобода в боди вышла на сцену в Париже. Певица предстала перед зрителями в серебристом корсетном боди с воротником, длинными рукавами и объемными плечами.