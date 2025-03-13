Доходы России от нефтеэкспорта заметно просели

МЭА: Доходы России от нефтеэкспорта упали на 2,4 миллиарда долларов в феврале

По итогам февраля 2025 года совокупные доходы России от нефтеэкспорта сократились в месячном выражении на 2,4 миллиарда долларов, или на 16 процентов. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Суммарная выручка российских экспортеров от продаж нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям за последний зимний месяц составила 13,28 миллиарда долларов. В годовом выражении доходы сократились на 2,6 миллиарда долларов. Главной причиной подобной динамики аналитики назвали снижение мировых цен на сырье и увеличение дисконтов на российскую нефть.

На этом фоне доходы России от экспорта нефти в феврале сократились на 1,37 миллиарда долларов (до 8,26 миллиарда), а выручка от продаж нефтепродуктов — на 1,07 миллиарда (до 5,02 миллиарда). В физическом выражении среднесуточные поставки сырья из РФ упали на 80 тысяч баррелей год к году, а нефтепродуктов — на 420 тысяч.

В качестве еще одной причины снижения доходов и нефтеэкспорта в МЭА назвали негативные последствия масштабных американских санкций. Последние ограничения против российского топливно-энергетического комплекса были введены еще при администрации Джо Байдена. Они коснулись в том числе двух нефтегигантов — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» — вместе с их дочерними компаниями. Санкции также ввели в отношении крупных страховщиков — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования».

Под новые ограничения США попали в общей сложности более 30 нефтесервисных российских компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС» и свыше 100 судов танкерного флота. Эксперты прогнозировали, что расширение американских санкций затруднит поставки российского сырья и нефтепродуктов ключевым покупателям — Индии и Китаю. Спустя несколько дней после ввода ограничений три танкера РФ, перевозящих более 2,2 миллиона баррелей нефти, не смогли разгрузить в портах КНР.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с момента ввода последних американских санкций (с 10 января 2025 года) почти все 15 миллионов баррелей российской арктической нефти не достигли конечных адресатов доставки. В свою очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе только 8 из 22 партий сахалинской нефти были экспортированы по назначению. В то же время в начале марта нефтетанкеры из черного списка США впервые более чем за год загрузились и отплыли из российских портов. Кроме того, все большее число судов, согласно спутниковым снимкам, покидают якорные стоянки к западу от порта Находка. Все это, по мнению экспертов, может свидетельствовать о постепенной адаптации российских сырьевых экспортеров к новым санкциям.