Пятый канал: Певец Лепс купил пиджак к свадьбе с 19-летней невестой Кибой

Народный артист России Григорий Лепс приобрел пиджак к грядущей свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом пишет Пятый канал.

«Купил новый пиджак. Пока не показываю никому», — поделился певец, отметив, что почти каждый день посещает тренажерный зал, чтобы поддерживать себя «в нормальной физической форме».

Ранее Лепс матом ответил на вопрос журналистки о том, все ли представители шоу-бизнеса «будут гулять» на его свадьбе с Кибой. Исполнитель в нецензурной форме послал их, заявив, что не пригласит на мероприятие большое количество звезд.