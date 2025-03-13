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16:34, 13 марта 2025Культура

Лепс купил пиджак к свадьбе с 19-летней невестой

Пятый канал: Певец Лепс купил пиджак к свадьбе с 19-летней невестой Кибой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс приобрел пиджак к грядущей свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом пишет Пятый канал.

«Купил новый пиджак. Пока не показываю никому», — поделился певец, отметив, что почти каждый день посещает тренажерный зал, чтобы поддерживать себя «в нормальной физической форме».

Ранее Лепс матом ответил на вопрос журналистки о том, все ли представители шоу-бизнеса «будут гулять» на его свадьбе с Кибой. Исполнитель в нецензурной форме послал их, заявив, что не пригласит на мероприятие большое количество звезд.

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