Лепс матом ответил на вопрос о свадьбе с 19-летней невестой

Певец Лепс заявил, что на его свадьбе с 19-летней Кибой будут только близкие

Народный артист России Григорий Лепс матом ответил на вопрос о гостях на его свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Соответствующие кадры опубликовала журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

На вопрос журналистки о том, все ли представители шоу-бизнеса «будут гулять» на торжестве, исполнитель в нецензурной форме послал их, заявив, что не пригласит на мероприятие большое количество звезд.

«Кто они такие? Шоу-бизнес? Только их? У нас будут только близкие люди», — сказал Лепс.

Ранее Киба заявила о желании родить дочь. Она опубликовала видео с праздничного ужина в честь дня своего рождения. Задувая свечи на торте, девушка озвучила матери загаданное желание: «Внучку тебе, мам!»