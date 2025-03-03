Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:49, 3 марта 2025Культура

Лепс матом ответил на вопрос о свадьбе с 19-летней невестой

Певец Лепс заявил, что на его свадьбе с 19-летней Кибой будут только близкие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Народный артист России Григорий Лепс матом ответил на вопрос о гостях на его свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Соответствующие кадры опубликовала журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

На вопрос журналистки о том, все ли представители шоу-бизнеса «будут гулять» на торжестве, исполнитель в нецензурной форме послал их, заявив, что не пригласит на мероприятие большое количество звезд.

«Кто они такие? Шоу-бизнес? Только их? У нас будут только близкие люди», — сказал Лепс.

Ранее Киба заявила о желании родить дочь. Она опубликовала видео с праздничного ужина в честь дня своего рождения. Задувая свечи на торте, девушка озвучила матери загаданное желание: «Внучку тебе, мам!»

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше