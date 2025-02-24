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11:11, 24 февраля 2025Культура

19-летняя невеста Григория Лепса захотела стать матерью

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба заявила о желании родить дочь
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

19-летняя возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба заявила о желании родить дочь. Об этом девушка рассказала в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киба опубликовала видео с праздничного ужина в честь дня своего рождения. Задувая свечи на торте, девушка озвучила матери загаданное желание: «Внучку тебе, мам!».

Об отношениях Лепса и Авроры стало известно в июне 2024 года. Друзья музыканта сообщили, что артист сделал предложение студентке, подарив ей кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, пара стала встречаться с согласия матери девушки.

Ранее Киба намекнула, что хочет скорее выйти замуж.

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