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13:39, 5 февраля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса сделала заявление о свадьбе

19-летняя девушка Григория Лепса Аврора Киба заявила о желании выйти замуж
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Невеста народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя студентка Аврора Киба заявила, что хочет скорее выйти замуж. Об этом девушка сообщила в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Надоела эта учеба. Не хочу учиться, хочу жениться», — сказано в сообщениях, опубликованных возлюбленной 62-летнего музыканта.

Об отношениях артиста и студентки стало известно в июне 2024 года. Друзья музыканта сообщили, что Лепс сделал предложение Авроре, подарив ей кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, пара стала встречаться с согласия матери девушки.

Ранее сообщалось, что 49-летний режиссер Марк Горобец женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Известно, что Горобец сделал предложение возлюбленной в августе 2024 года, когда она еще была несовершеннолетней.

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