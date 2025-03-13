Лукашенко призвал строить ВСМ до Бреста

Президент Белоруссии Лукашенко: ВСМ нужно строить до Бреста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы нужно строить до Бреста, а не до Минска. Он отметил это во время пресс-конференции в Кремле после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Очень благодарен вам за обещание, заявление (...) построить высокоскоростную дорогу от Москвы до Минска. Ну, мы говорили, до Бреста. Все-таки Брест — это наше общее, родное...», — высказался по данному вопросу президент Белоруссии.

Ранее в марте в разговоре с агентством БелТА Лукашенко подчеркивал, что вопрос строительства ВСМ из России в Белоруссию будет первым, который они обсудят с Владимиром Путиным. Он добавлял, что реализацией этого проекта займутся скоро, поскольку президент России поддерживает его в этом отношении.