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19:06, 13 марта 2025Экономика

Лукашенко призвал строить ВСМ до Бреста

Президент Белоруссии Лукашенко: ВСМ нужно строить до Бреста
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы нужно строить до Бреста, а не до Минска. Он отметил это во время пресс-конференции в Кремле после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Очень благодарен вам за обещание, заявление (...) построить высокоскоростную дорогу от Москвы до Минска. Ну, мы говорили, до Бреста. Все-таки Брест — это наше общее, родное...», — высказался по данному вопросу президент Белоруссии.

Ранее в марте в разговоре с агентством БелТА Лукашенко подчеркивал, что вопрос строительства ВСМ из России в Белоруссию будет первым, который они обсудят с Владимиром Путиным. Он добавлял, что реализацией этого проекта займутся скоро, поскольку президент России поддерживает его в этом отношении.

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