Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:30, 13 марта 2025Забота о себе

Мужчина с болезнью Альцгеймера назвал появившийся за 10 лет до диагноза симптом

Забытая концовка фильма стала первым признаком деменции у 41-летнего австралийца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: dailymail.co.uk

Преподаватель из Австралии рассказал о первом признаке болезни Альцгеймера, появившемся у него за 10 лет до постановки диагноза. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

Мужчина признался, что у него обнаружили деменцию в 41 год, однако с едва заметными симптомами недуга он столкнулся еще за 10 лет до этого. Первым тревожным звонком для него стало то, что он забыл концовку недавно просмотренного фильма. По словам австралийца, он посмотрел картину целиком, не осознавая, что видел ее всего месяц назад. «Я совершенно не помнил, как смотрел его, а в то время я смотрел не так уж много фильмов. Так что это было немного тревожно», — вспомнил он.

Однако в то время мужчина не придал этому событию большого значения. Встревожиться его заставил только случай, когда он ошибочно посчитал свою дочь-подростка пропавшей без вести и провел весь вечер, разъезжая по городу в попытках найти ее. На самом деле девушка отправилась с подругой в кино — и несколько раз в течение дня сообщала отцу об этом. Вскоре после этого австралиец обратился к врачу с жалобами на проблемы с памятью, и после обследования у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

Ранее неврологи Фузия Сиддики и Мередит Бок назвали неожиданный симптом деменции. По их мнению, внезапная потеря обоняния может указывать на начинающееся слабоумие.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

    Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

    Буйнов заявил о влиянии неизвестных на пострадавшую в ДТП с его участием пенсионерку

    В российском регионе устроят экомарафон

    Умерла написавшая музыку для триумфатора Канн российский композитор

    Популярного актера обвинили в отношениях с 15-летней коллегой

    Аккаунт Жириновского ожил

    Создатели «Трассы» начали работу над продолжением

    Стало известно о преследовании армией России бежавших из Суджи солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше